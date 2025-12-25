Haberler Yaşam Haberleri 10 Bin Öğretmen Atamasında Gözler MEB'de! AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, takvim ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:30

10 Bin Öğretmen Atamasında Gözler MEB'de! AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, takvim ne zaman?

Öğretmen adayları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor! Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25 bin öğretmen alımını kapsayan planlamasında ilk etap tamamlandı; 15 bin öğretmen 24 Kasım’da atandı. Şimdi ise tüm dikkatler, ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanıyla yapılacak olan 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Peki, 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, ne zaman, hangi branşa kaç kontenjan ayrılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamaları ışığında süreçteki son durum.

10 Bin Öğretmen Atamasında Gözler MEB’de! AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, takvim ne zaman?
  • ABONE OL

Eğitim camiasında "yeni dönem" resmen başlıyor. KPSS döneminin kapanmasının ardından, öğretmen alımlarında artık Milli Eğitim Akademisi ve AGS (Akademi Giriş Sınavı) kriterleri belirleyici olacak. 24 Kasım'da atanan 15 bin öğretmenin ardından geriye kalan 10 bin kişilik kontenjan bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, daha önce Aralık ayını işaret etmişti. Peki, 10 bin öğretmen atama ne zaman?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin yeni öğretmen adayı için henüz resmi bir başvuru takvimi yayımlamadı.

Bakanlığın yıl bitmeden veya 2026'nın ilk günlerinde takvimi duyurması bekleniyor.

Atanan 10 bin aday, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak. Bu eğitimlerin 2026'nın ilk aylarında başlaması planlanıyor.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Şu an için resmi branş dağılımı listesi açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin, kontenjanların "ihtiyaç analizi" doğrultusunda belirleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.

10 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen adayının eğitimlerine gelecek yılın başında (2026) başlaması bekleniyor. Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından adayların görev yeri atamaları ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Bin Öğretmen Atamasında Gözler MEB'de! AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, takvim ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz