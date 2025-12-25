10 Bin Öğretmen Atamasında Gözler MEB’de! AGS branş ve kadro dağılımı açıklandı mı, takvim ne zaman?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Şu an için resmi branş dağılımı listesi açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin, kontenjanların "ihtiyaç analizi" doğrultusunda belirleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.