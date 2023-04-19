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Giriş Tarihi: 20.4.2023

10 hayat için 48 saatlik mücadele

İzmir’de 50 kişilik ekip, beyin ölümü gerçekleşen 2 kişiden 48 saat süren çabayla 10 organı aldı. 3 böbrek aynı hastanede, diğerleri başka hastanelerde 10 kişiye can oldu

AA
10 hayat için 48 saatlik mücadele
İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki 2 kadın hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aileler, yakınlarının organlarını bağışlama kararı verdi. O dakikadan itibaren hastanede adeta zamanla yarış başladı. Operasyon için 2 ameliyathane hazırlandı, organların nakledileceği hastalar da 2 saat gibi kısa bir sürede belirlendi. Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornealardan oluşan 10 organ İzmir ve İstanbul'daki hastanelerde yapılacak nakiller için hazırlandı. Operasyonla alınan 3 böbrek aynı hastanede yine aynı ekip tarafından vakit kaybedilmeden 3 hastaya nakledildi.



Doktor, hemşire, teknisyen gibi 50 sağlık çalışanından oluşan ekibin bu operasyon için ameliyathanedeki mesaileri 48 saat sürdü. Prof. Dr. Erhan Tatar yaşanan süreci şöyle anlattı: "3 hastaya hemen böbrek nakli yaptık. Canlıdan böbrek nakliymiş gibi böbrekleri aynı gün çalışmaya başladı. Yorucu ve yıpratıcı bir süreç olsa da hastalarımızın tekrar hayata bağlanacağı heyecanıyla bu yoğun temponun üstesinden geldik." Yoğun bakım doktoru Mehmet Can Öztürk de "Biri genç, diğeri 49 yaşında hastaydı.



Aileler üzüldü ama hayata tutunmaya çalışan insanlara yardımcı olabileceklerini anlatınca güzel karşıladılar. 48 saatin sonunda 10 hastanın yeniden hayata tutunmasına fırsat verdik" dedi. Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Fatma Aydın ise 10 yıldır organ beklediğini söyleyerek "Çok güzel bir duygu, çok sevindim o an. Herkes organlarını bağışlasın" diye konuştu. AA

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10 hayat için 48 saatlik mücadele
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