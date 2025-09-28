10 Milyonluk vurgun yapan oto fareleri yakalandı: Aynı marka ve model araçlar taklit anahtarlarla çalmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan dosya kapsamında projeli çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında 73 yaşındaki ve 29 suç kayıtlı A.G.'nin de aralarında bulunduğu U.K.(42), Y.D.(45) ve U.K.(57)'nın özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinden aynı model ve marka araçları çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin otomobilleri taklit kontak anahtarı uydurmak suretiyle çaldıkları, çalmış oldukları otomobilleri ilk önce Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece/Mehmet Akif Mahallesi dahilinde bulunan ara sokaklara gizledikleri anlaşıldı.

ÇALIP ARA MAHALLERE PARK ETMİŞLER

Daha sonra ise tekrar bıraktıkları yerlerden alarak parçalayıp yedek parça olarak sattıkları veya piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otolarla çenç yaptıkları anlaşıldı. Çenç yapılan otoları üçüncü iyi niyetli şahıslara satarak dolandırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

3 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 8 adet Oto Hırsızlığı eylemi, ile 2 adet Resmi Belgede Sahtecilik eylemi olmak üzere toplamda 10 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Oto masası ekipleri çalındığı tespit edilen 3 çalıntı otoyu ele geçirdi.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar, Bayrampaşa İlçelerinde çeşitli adreslere baskın yapıldı. Baskında tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.