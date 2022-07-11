10 yıl önce iki oğlunu öldürten anne ve öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 10 yıl önce 22 yaşındaki Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 18 yaşındaki Özgür Çağkan Barış Karaoğlu hakkında birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldığına yer verildi. Başsavcılığın talimatı sonrasında kayıp dosyası 2021'de yeniden ele alındı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Dosyayı yeniden inceleyen ekip, kayıp kardeşlerin öldürülmüş olabileceğine dair delillere ulaştı. Çocukların annesi Fahriye G., sevgilisi İbrahim T. ve oğlu Ahmet T., olayla ilgili olarak 8 Ekim 2021'de gözaltına alındı. Anne Fahriye G. itirafçı olarak, kayıp kardeşleri öldürdükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini söyledi. Hobi bahçesinde yapılan kazıda iki kardeşin cesedi yerin üç metre altında bulundu.

KENDİ MEZARINI KAZDIRMIŞLAR

Cinayetleri sanık İbrahim T. ve oğlu Ahmet T. ile çocukların annesi Fahriye G'nin planladıkları belirtilen iddianameye göre, anne Fahriye G., sevgilisi İbrahim T.'ye, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar" diyerek öldürmeye azmettirdi. Bunun üzerine İbrahim T., oğlu Ahmet T. ve Fahriye G., olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı hobi bahçesine götürdü. Su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdıran İbrahim T., av tüfeğiyle ateş edeceği sırada kendisine "baba" diye seslenmesi üzerine Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçti.

Anne Fahriye G.'nin bu duruma kızması nedeniyle İbrahim T., ertesi gün aynı yere götürdüğü Oğulcan'ı bu sefer başından vurarak öldürdü. İbrahim T. cesedi bir gün önce Oğulcan'a açtırdığı kuyuya gömdü. Sanıklar, bu cinayetten yaklaşık bir yıl sonra, ağabeyinin kaybolmasından İbrahim T.'yi sorumlu tutan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu da öldürmeye karar verdi ve anne Fahriye G., oğlu Barış'ın tatlısına uyku ilacı kattıktan sonra İbrahim T. ve oğlu Ahmet T.'yi eve çağırdı. İbrahim T, eve geldiğinde ilacın etkisiyle uyuyan Barış'ın başına demirle vurarak öldürdü. Barış'ın cesedi de Oğulcan'ın gömülü olduğu noktanın yakınına gömüldü.

Anne Fahriye G. ifadesinde, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisini sürekli darbettiklerini iddia etti. Bu nedenle cinayetleri planlayarak işlediklerini, cesetleri hobi bahçesine gömdüklerini itiraf eden anne Fahriye G., küçük oğlu Barış'ın öldürülmesinde, 2019'da vefat eden dedesi İ.G'nin de dahili olduğunu aktardı.

Kardeşlerin öz babası A.K., müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, çocuklarının annesi Fahriye G. ile 2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını, oğullarının talebi üzerine 2008'de tekrar evlendiklerini belirtti. Eşinin o dönem de noterde çalıştığını, ayrı kaldıkları sürede İbirahim T. ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini aktaran A.K., bunun üzerine 2009 yılında Fahriye G'den boşandığını, bir daha yüz yüze görüşmediğini bildirdi.

Baba A.K. ifadesinde, büyük oğlu Oğulcan ile 2009'a kadar telefonda görüştüklerini, yanına gelmek istediğini ancak annesinin bırakmadığını söylemesi üzerine iletişimini kopardıklarını da belirtti.

Oğulcan'ın kayıp haberi sonrasında, küçük oğlu Barış'ın kendisine ağabeyinin, annesi Fahriye G. ve İbrahim T. tarafından öldürülmüş olabileceğini söylemesi üzerine Fahriye G.'ye telefonla ulaştığını belirten baba A.K, "Fahriye G., bana Oğulcan'ın Suriye'ye gitmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yeniden görüştüğüm küçük oğlum Barış, ağabeyinin kaybolmadan hemen önce İbrahim T.'yi evden kovduğunu ve annesiyle sevgili olmasına tepki gösterdiğini aktardı" dedi.

Cinayetleri vahşet olarak nitelendiren baba A.K, sanıklardan şikayetçi oldu.

İKİŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Fahriye G., İbrahim T. ve Ahmet T.'nin birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilen iddianamede, "Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu fikir ve eylem birliği içerisinde öldürdükleri, Oğulcan Bertan Karaoğlu'nun ölümünde ise Fahriye G.'nin öldürme planı içerisinde hareket ettiği, bununla birlikte, öldürme eyleminde fiili iştirakinin bulunmadığı, bu ölümde azmettiren sıfatına sahip olduğu, Oğulcan'ı, İbrahim T. ve Ahmet T.'nin birlikte öldürdükleri, her iki cesedin öldürme eylemlerinden sonra İbrahim T. ve Ahmet T. tarafından gömüldüğü ve bu şekilde üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, İbrahim T., Ahmet T. ve Fahriye G. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıkların yargılaması Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.