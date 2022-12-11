100 milyonluk servete tedbir

İzmir'de 100 milyonluk servete sahip olan ve geçen yıl yaşamını yitiren işadamı Erol Büyükleblebi'nin oğlu olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Caner Büyükleblebi, hem 400 bin liralık tazminat davasını kazandı hem de kardeşlerinin kendisinden kaçırmak için üzerlerine geçirdiği malvarlığına tedbir koydurdu. Isparta Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi'nin 1975'te evlilik dışı birlikte olduğu N.P.'den bir oğlu oldu. Dünyaya gelen ve Caner adı verilen bebek, o dönemde annesinin evli olduğu A.P.'nin nüfusuna kaydedildi. A.P. 2011'de ölünce, anne N.P. durumu oğluna anlattı. İzmir 14. Aile Mahkemesi'nde açılan babalık davasında Caner Büyükleblebi'nin işadamı Erol Büyükleblebici'nin oğlu olduğu DNA testiyle belirlendi.Ancak işadamı, mahkeme kararıyla nüfusuna geçirilen oğlunu yine de kabul etmedi. Bunun üzerine avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Caner Büyükleblebi (46), Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle 495 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Üç fabrikası ve yaklaşık 100 milyon liralık serveti bulunan işadamı ise mahkemeye 15 bin lira aylık geliri olan işçi olduğunu bildirdi. Ancak mahkeme 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.Tazminatkararı üzerine işadamının oğulları İYİ Parti Isparta Ekonomi Politikaları Başkanı Muhammet Büyükleblebi ve Isparta Muhtarlar Birliği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ile anneleri Neriman Büyükleblebi, mal ve taşınmazlarını kaçırmak için, büyük bölümünü kendi üzerlerine geçirip, bir kısmını da sattı. Erol Büyükleblebi ise geçen yıl 28 Eylül'de ise 72 yaşındayken, koronavirüsten öldü. Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescil davası açan Caner Büyükleblebi, işadamının ölümünden önce apar topar eşi ve oğullarının üzerine geçirilen taşınmaz ve araçlarla ilgili ihtiyati tedbir kararı çıkardı. Ayrıca, Erol Büyükleblebi'nin üzerine olan taşınmaz kayıt listesinin tespit edilmesi talep edildi.