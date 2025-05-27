Seyahate çıkmadan evvel valize kişisel temizlik ve bakım ürünlerinden bir miktar koymak oldukça yaygın bir durumdur. Şampuan gibi kişisel temizlik malzemeleri seyahat sırasında oldukça işe yarayacağı için yeterli miktarda almak gerekir. Bu hususta 100 ML şampuan kaç gün yeter, seyahatte 100 ml şampuan ne kadar götürür sorularının yanıtlarına değinmek gerekir.

100 Şampuan Kaç Gün Gider?

Tek ve her gün duş alan kişi için 100 ml şampuan yaklaşık olarak 5 gün kadar yetmektedir. Duş sırasında saçını birden fazla yıkayan kimseler yahut birden fazla kişinin kullanacağı durumlarda ise 100 ml şampuan 2 gün gitmektedir. Uzun soluklu seyahatler için daha fazla miktarda şampuan almak faydalı olur.

Seyahatte 100 Ml Şampuan Ne Kadar Götürür?

Bir kişinin çıktığı seyahatlerde 100 ml şampuan idareli kullanımla 4-5 gün kadar götürmektedir. Ancak kalabalık kişi sayısı varsa, yani şampuanı birden fazla kişi kullanacaksa ya da saçlarını sık yıkayan bireylerde 100 ML şampuan 2 gün kadar götürmektedir.