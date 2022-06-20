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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:56 Son Güncelleme: 20.6.2022 12:00

109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü süprizi

BEKİR COŞKUN
109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a doğum günü süprizi

Mersin’de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan’la birlikte 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.

Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan'la birlikte 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Türk aydını Muazzez İlmiye Çığ'a geçtiğimiz yıllarda Mezitli'de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken Sembol Tarhan'da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.

Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a özel sürprizleri nedeniyle teşekkür eden Muazzez İlmiye Çığ, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmedi. Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, "Gençlerimiz inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor. Atatürk'ten sonra gençlerimiz çok güzel şeyler yapacak. Daha duyarlı daha doğru mesajlar veriyor" dedi.

Muazzez İlmiye Çığ'ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan da, "Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ'ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak sayın Çığ'ın çizdiği yolda Atatürk'ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a doğum günü süprizi
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