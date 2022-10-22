10’uncu kattan düşen avukat öldü

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine balkondan çıkıp aşağıya baktıklarında bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp polisi aradı. Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti. Avukatın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayı çok yönlü soruşturuyor.