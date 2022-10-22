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Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:28 Son Güncelleme: 22.10.2022 10:38

10’uncu kattan düşen avukat öldü

Adana’da 32 yaşındaki avukat Erdem Aktürk, oturduğu binanın 10’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Polis balkondan düşerek yaşamını yitiren avukatın ölümünü çok yönlü araştırıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
10’uncu kattan düşen avukat öldü

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine balkondan çıkıp aşağıya baktıklarında bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp polisi aradı. Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti. Avukatın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayı çok yönlü soruşturuyor.

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10’uncu kattan düşen avukat öldü
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