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Giriş Tarihi: 3.2.2023 18:06 Son Güncelleme: 3.2.2023 18:16

Kahramanmaraş'ta temizlik yaparken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta temizlik yaptığı binanın 11’inci katından düşen 45 yaşındaki temizlikçi Emine Gök hayatını kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’ta temizlik yaparken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı binanın 11'inci katındaki dairenin camlarını silmek isteyen temizlik görevlisi 45 yaşındaki Emine Gök, bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Bina sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Gök'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta temizlik yaparken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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