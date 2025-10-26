11. YARGI PAKETİ SON DURUM | 11. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve genel af var mı?

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yeni yargı paketinde, toplumsal huzuru tehdit eden bazı eylemler için cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması ve kutlama günlerinde havaya ateş açılmasıyla ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, kurusıkı silahlarla ateş açılması da dahil olmak üzere, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışların bağımsız bir suç sayılması planlanıyor. Bakan Tunç, bu tür eylemler sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde zaten cezai yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu fiiller müstakil suç olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca pakette, trafik güvenliğini riske atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışların da suç kapsamına alınacağı belirtiliyor.