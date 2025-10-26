11. YARGI PAKETİ SON DURUM | 11. Yargı Paketi Meclis’e geldi mi, ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve genel af var mı?

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. Yeni düzenlemenin detayları merak edilirken, infaz sistemi ve ceza artışlarına yönelik maddeler öne çıkıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan taslağın milletvekillerine iletildiğini duyurdu. Peki, 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde mahkumlara genel af var mı?
Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yargı paketi Meclis'e sunulacak onaylanması durumunda Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunmuyor. Genel af, kısmi af, denetimli serbestliğe yönelik güncel bir çalışma üzerinde durulmayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak " Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.
Yeni yargı paketinde, toplumsal huzuru tehdit eden bazı eylemler için cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor. Özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması ve kutlama günlerinde havaya ateş açılmasıyla ilgili düzenlemeler dikkat çekiyor.
Bu kapsamda, kurusıkı silahlarla ateş açılması da dahil olmak üzere, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışların bağımsız bir suç sayılması planlanıyor. Bakan Tunç, bu tür eylemler sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde zaten cezai yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "Yeni düzenlemeyle, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu fiiller müstakil suç olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıca pakette, trafik güvenliğini riske atan ve yol kesme gibi kamu düzenini bozan davranışların da suç kapsamına alınacağı belirtiliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklara ilişkin olası düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Evrensel hukukta 12 yaş altındaki çocukların cezalandırılmadığını hatırlatan Bakan Tunç, mevcut yasalarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ceza indirimlerinin uygulandığını ifade etti.
Yeni düzenleme ihtimaline değinen Tunç, "Yaş büyüdükçe ceza indirim oranının azalmasına yönelik bir değişiklikten söz edebiliriz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Daha önce bu alanda çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Tunç, af beklentilerine de net bir yanıt verdi.
Bakan Tunç, "İnfazla ilgili af ya da benzeri bir düzenleme şu anda gündemimizde bulunmuyor" ifadelerini kullandı.