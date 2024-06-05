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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:23

11 yaşındaki Fatih'in korkunç sonu: Ailesi gördükleri manzara karşısında yıkıldı!

Acı olay Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi...

DHA
11 yaşındaki Fatih’in korkunç sonu: Ailesi gördükleri manzara karşısında yıkıldı!

Olay, bugün öğle saatlerinde kırsal Kocadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta iş makinesi ile çalışma yapan İsa Sakar, bir süre sonra park ettikten sonra yanından ayrıldı. Bir süre sonra iş makinesinin başına gelen Sakar'ın oğlu Fatih Sakar, iş makinesine binerek çalıştırdı. Hareket eden ve panik yapan çocuğun durduramadığı iş makinesi şarampole devrildi. Çocuğun yaralandığını gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Sakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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11 yaşındaki Fatih'in korkunç sonu: Ailesi gördükleri manzara karşısında yıkıldı!
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