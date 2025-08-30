11 yaşındaki piyaniste, üniversite seviyesinde diploma

Ankara'da 11 yaşındaki piyanist Aden Su Bıçakcı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin (ABRSM) üniversite seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulları Üyeliği (ARSM) diplomasını almaya hak kazanarak, dünyada bu başarıya ulaşan en genç 2 isimden biri oldu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Serdar-Seda Bıçakcı çiftinin tek çocuğu Aden Su, 4 yaşında müzik kurslarına giderek piyano çalmaya başladı. 7 yaşında profesyonel olarak piyano çalmayı öğrenen Aden Su, ardından yarışmalara katıldı. Piyanonun yanı sıra çello, bateri, gitar ve bas gitar çalmayı öğrenen Aden Su, 9 yaşında dünyanın en prestijli müzik sertifika sınav kuruluşlarından biri olan ABRSM'nin 8'inci seviye performans sınavını üstün başarıyla tamamladı.

Lise seviyesine denk gelen bu sertifikayla uluslararası alanda piyano öğretmenliği yapma hakkı kazanan Aden Su, bu yıl bir üst seviyeye geçti. Aden Su, bu yıl yaklaşık 30 dakikalık solo resital formatında gerçekleştirilen ve yalnızca teknik beceriyi değil aynı zamanda yorum gücü, sahne hakimiyeti ve sanatsal ifadeyi ölçen üniversite seviyesindeki ARSM diplomasını almaya hak kazandı.

'HEDEFİM, LRSM DİPLOMASI'

Türkiye'de bu diplomayı alan en genç piyanist olan Aden Su, ayrıca geçen yıl aynı diplomayı alan 11 yaşındaki Hindistanlı piyanistle dünyadaki en genç ARSM diplomalı 2 piyanistten biri oldu. Bugüne kadar 30'a yakın ödül kazanan genç piyanist, Almanya ve İspanya'dan konser davetleri aldı. Aldığı diplomanın üniversitenin aslında birinci sınıfını bitirdiği anlamına geldiğini belirten Aden Su, "Bir sonraki hedefim de üniversite mezuniyeti diploması; LRSM (Kraliyet Müzik Okulları Lisans Sahibi)" dedi.