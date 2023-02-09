115 yılındaki Antioch depreminde 260 bin kişi can verdi

Anadolu'da yüzyıllar boyunca hiçbir şehir, günümüzde Antakya sınırları içinde yer alan ve "Doğu'nun Kraliçesi" olarak bilinen Antioch kenti kadar deprem acısı çekmedi. MS 115 tarihinde alışılmadık derecede güçlü bir deprem meydana geldi. Mevcut tahminler depremin 7.5 büyüklüğünde olduğunu söylüyor. Deprem anında 500 bin kişinin yaşadığı kentte İmparator Traianus ve halefi Hadrianus da bulunuyordu. Traianus, bu beklenmedik felaket meydana geldiğinde Ermenistan'daki bir seferden yeni dönmüştü. Traianus ve halefi Hadrianus, depremden sağ kurtuldu. Deprem Antioch, Daphne ve Apamea (Suriye'de) antik kentlerini neredeyse tamamen yok etti. Tüm Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz'de Rodos'a kadar hissedilen deprem, Judea'daki liman kenti Caesarea Maritima'yı vuran bir tsunamiyi tetikledi. Askerler ve siviller öldü, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.Depremi birkaç gün takip eden artçı şoklar hayatta kalanların bir kısmını öldürürken, çöken binalarda mahsur kalan diğerleri açlıktan öldü. Depremde imparatorluk üyeleri de dahil olmak üzere birçok asker öldü. İmparator depremi Hıristiyanların varlığına bağladı ve piskopos Ignatius'u aslanların önüne attırdı. Ölenlerin sayısının 260 bin olduğu tahmin ediliyor.