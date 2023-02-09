Haberler Yaşam Haberleri 115 yılındaki Antioch depreminde 260 bin kişi can verdi
Giriş Tarihi: 9.2.2023

115 yılındaki Antioch depreminde 260 bin kişi can verdi

115 yılındaki Antioch depreminde 260 bin kişi can verdi
Anadolu'da yüzyıllar boyunca hiçbir şehir, günümüzde Antakya sınırları içinde yer alan ve "Doğu'nun Kraliçesi" olarak bilinen Antioch kenti kadar deprem acısı çekmedi. MS 115 tarihinde alışılmadık derecede güçlü bir deprem meydana geldi. Mevcut tahminler depremin 7.5 büyüklüğünde olduğunu söylüyor. Deprem anında 500 bin kişinin yaşadığı kentte İmparator Traianus ve halefi Hadrianus da bulunuyordu. Traianus, bu beklenmedik felaket meydana geldiğinde Ermenistan'daki bir seferden yeni dönmüştü. Traianus ve halefi Hadrianus, depremden sağ kurtuldu. Deprem Antioch, Daphne ve Apamea (Suriye'de) antik kentlerini neredeyse tamamen yok etti. Tüm Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz'de Rodos'a kadar hissedilen deprem, Judea'daki liman kenti Caesarea Maritima'yı vuran bir tsunamiyi tetikledi. Askerler ve siviller öldü, çok sayıda kişi de mahsur kaldı.

ARTÇILAR DA ÖLDÜRDÜ
Depremi birkaç gün takip eden artçı şoklar hayatta kalanların bir kısmını öldürürken, çöken binalarda mahsur kalan diğerleri açlıktan öldü. Depremde imparatorluk üyeleri de dahil olmak üzere birçok asker öldü. İmparator depremi Hıristiyanların varlığına bağladı ve piskopos Ignatius'u aslanların önüne attırdı. Ölenlerin sayısının 260 bin olduğu tahmin ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
Başkan Erdoğan depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Son dakika haberi | Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'dan Hatay Havalimanı açıklaması: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
52 saat sonra acı haber geldi.. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Kayseri’de deprem meydana geldi! 9 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
115 yılındaki Antioch depreminde 260 bin kişi can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA