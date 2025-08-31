116 suçtan aranıyordu! Almanya serbest bırakmıştı! Hamuş İtalya’da yakalandı

'Suç örgütü kurmak, kara para aklamak ve ağır soygun' suçlamalarıyla hakkında Interpol tarafından yakalama kararı bulunan Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ın Viterbo şehrinde bir otele giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis, operasyon için düğmeye bastı. "Hamuş" kod adlı Atız'ın 3 Türk vatandaşıyla otele girdiğini öğrenen polis, mobil ekiplerin yanı sıra, özel timle birlikte otele baskın düzenledi. Operasyonda Atız ve beraberindeki 3 kişi yakalandı.

GEÇEN AY ALMANYA'DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul'da, 'Kasten Öldürme', 'Nitelikli Yağma', 'İş Yeri Kurşunlama', 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Kasten Yaralama', 'Fuhuş ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarına karışan 116 suçtan sabıkalı İsmail Atız, 3 Temmuz'da Hessen eyaletinde gerçekleştirilen rutin bir polis kontrolü sırasında bir dinlenme tesisinde yakalanmıştı. Hakkında 'suç örgütü kurmak' ve 'ağır soygun' suçlamalarıyla Interpol arama kararı olmasına rağmen Atış, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Casperlar' olarak adlandırılan 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız'ın elebaşısı olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'iş yeri kurşunlama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'fuhuş' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına karıştığı tespit edilmesinin ardından geçtiğimiz ay çeteye operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 126 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 70 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 940 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan zanlı sayısı 79'a yükselmişti. Suç örgütü elebaşı İsmail Atız hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı.