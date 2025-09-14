Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.9.2025 13:41

EuroBasket 2025’te heyecan dorukta. A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde altın madalya için parkeye çıkıyor. Turnuvada büyük bir başarı sergileyen 12 Dev Adam, Almanya karşısında tarihe geçecek bir mücadele verecek. Final maçı öncesi sporseverler, Türkiye – Almanya final maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroBasket 2025'te nefesler tutuldu! Namağlup A Milli Takım, altın madalya hedefiyle Almanya karşısında sahaya çıkacak. 12 Dev Adam'ın tarihi finali öncesinde, Türkiye – Almanya karşılaşmasının günü, saati ve hangi kanalda izleneceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

12 DEV ADAM FİNALDE!

Çeyrek finalde son Avrupa dördüncüsü Polonya'nın karşısına çıkan milli takım, sahadan 91-77 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yunanistan maçını da 94-68 kazanan 12 Dev Adam 2001'den sonra ilk kez finale yükseldi.

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025'te şampiyon Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

Arena Riga'da oynanacak final maçı, 21.00'de başlayacak, müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN EUROBASKET'TE OYNADIĞI MAÇLAR

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve skor listesi belli oldu.

KARŞILAŞMA SKOR
Letonya-Türkiye 73-93
Türkiye-Çekya 92-78
Türkiye-Portekiz 95-54
Estonya-Türkiye 64-84
Türkiye-Sırbistan 95-90
Türkiye-İsveç 85-79
Türkiye-Polonya 91-77
Türkiye-Yunanistan 94-68
