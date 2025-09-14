12 DEV ADAM FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroBasket 2025'te nefesler tutuldu! Namağlup A Milli Takım, altın madalya hedefiyle Almanya karşısında sahaya çıkacak. 12 Dev Adam'ın tarihi finali öncesinde, Türkiye – Almanya karşılaşmasının günü, saati ve hangi kanalda izleneceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

12 DEV ADAM FİNALDE!

Çeyrek finalde son Avrupa dördüncüsü Polonya'nın karşısına çıkan milli takım, sahadan 91-77 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yunanistan maçını da 94-68 kazanan 12 Dev Adam 2001'den sonra ilk kez finale yükseldi.