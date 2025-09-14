12 DEV ADAM FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroBasket 2025'te nefesler tutuldu! Namağlup A Milli Takım, altın madalya hedefiyle Almanya karşısında sahaya çıkacak. 12 Dev Adam'ın tarihi finali öncesinde, Türkiye – Almanya karşılaşmasının günü, saati ve hangi kanalda izleneceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.
Çeyrek finalde son Avrupa dördüncüsü Polonya'nın karşısına çıkan milli takım, sahadan 91-77 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yunanistan maçını da 94-68 kazanan 12 Dev Adam 2001'den sonra ilk kez finale yükseldi.
EuroBasket 2025'te şampiyon Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.
Arena Riga'da oynanacak final maçı, 21.00'de başlayacak, müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve skor listesi belli oldu.
|KARŞILAŞMA
|SKOR
|Letonya-Türkiye
|73-93
|Türkiye-Çekya
|92-78
|Türkiye-Portekiz
|95-54
|Estonya-Türkiye
|64-84
|Türkiye-Sırbistan
|95-90
|Türkiye-İsveç
|85-79
|Türkiye-Polonya
|91-77
|Türkiye-Yunanistan
|94-68