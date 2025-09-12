12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 Dev Adam, finalde tarihi bir maça çıkıyor! Turnuvada namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak büyük finale adını yazdırdı. Rakip bu kez Almanya olacak. Basketbol severler ise nefeslerin tutulacağı dev karşılaşmanın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?