12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 Dev Adam, finalde tarihi bir maça çıkıyor! Turnuvada namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak büyük finale adını yazdırdı. Rakip bu kez Almanya olacak. Basketbol severler ise nefeslerin tutulacağı dev karşılaşmanın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milliler şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.
Maçın yayın kanalı henüz belli olmasa da TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri olan Almanya, etkili hücum performansı ve güçlü savunmasıyla göz doldurdu. Bu galibiyetle birlikte Almanya, büyük bir başarıya imza atarak finalde mücadele etme hakkı kazandı.