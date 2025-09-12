Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.9.2025 23:09

12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı 12 Dev Adam, final mücadelesi için parkeye çıkıyor. Turnuva boyunca oynadığı maçların tamamını kazanan milliler, şimdi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak bu kritik maçın günü, saati ve yayınlanacağı kanal basketbol tutkunlarının gündeminde. Peki, Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 Dev Adam, finalde tarihi bir maça çıkıyor! Turnuvada namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak büyük finale adını yazdırdı. Rakip bu kez Almanya olacak. Basketbol severler ise nefeslerin tutulacağı dev karşılaşmanın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. Peki, Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 DEV ADAM FİNALDE!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Milliler şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.

EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Almanya final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da canlı olarak yayınlanacak.

EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayın kanalı henüz belli olmasa da TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

ALMANYA FİNALDE YERİNİ GARANTİLEDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri olan Almanya, etkili hücum performansı ve güçlü savunmasıyla göz doldurdu. Bu galibiyetle birlikte Almanya, büyük bir başarıya imza atarak finalde mücadele etme hakkı kazandı.

12 DEV ADAM FİNALDE! Türkiye - Almanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
