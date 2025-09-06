12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Takım, İsveç karşısına çıkacak. Grup etabını 5'te 5 yaparak zirvede bitiren 12 Dev Adam, Sırbistan galibiyetinin ardından İsveç'i de geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Taraftarlar ise "Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte, Türkiye-İsveç maçı tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında detaylar.
Türkiye - İsveç basketbol maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de oynanacak.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025)'te 12 Dev Adam grubun 5. ve son maçında Sırbistan'ı mağlup etmeyi başardı ve 5'te 5'le grubu lider tamamladı.
Türkiye-İsveç 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadele 6 Eylül Cumartesi Arena Riga'da oynanacak.