12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Takım, İsveç karşısına çıkacak. Grup etabını 5'te 5 yaparak zirvede bitiren 12 Dev Adam, Sırbistan galibiyetinin ardından İsveç'i de geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Taraftarlar ise "Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte, Türkiye-İsveç maçı tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında detaylar.