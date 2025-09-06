Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 6.9.2025 10:15

12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda grup etabını namağlup tamamlayan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek grubunu lider bitiren 12 Dev Adam, şimdi gözünü çeyrek finale çevirdi. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Takım, İsveç karşısına çıkacak. Grup etabını 5'te 5 yaparak zirvede bitiren 12 Dev Adam, Sırbistan galibiyetinin ardından İsveç'i de geçip adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Taraftarlar ise "Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. İşte, Türkiye-İsveç maçı tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında detaylar.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İsveç basketbol maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de oynanacak.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GRUBU LİDER TAMAMLADIK!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025)'te 12 Dev Adam grubun 5. ve son maçında Sırbistan'ı mağlup etmeyi başardı ve 5'te 5'le grubu lider tamamladı.

KAZANAN ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK!

Türkiye-İsveç 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadele 6 Eylül Cumartesi Arena Riga'da oynanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz