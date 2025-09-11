12 DEV ADAM POTADA YARI FİNALDE! Türkiye – Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Devler sahaya çıkıyor!

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 24 YIL ARADAN SONRA YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl aradan sonra tekrar yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Milliler, daha önce ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 2001'de ilk kez son dört takım arasına kalmış ve büyük bir başarıya imza atmıştı. 24 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ay-yıldızlı ekip, yarı finale yükselerek tarih yazdı.

O dönemde 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan milliler, ikinci olarak turnuvayı tamamlamıştı.