Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM POTADA YARI FİNALDE! Türkiye – Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Devler sahaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 11.9.2025 08:13

12 DEV ADAM POTADA YARI FİNALDE! Türkiye – Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Devler sahaya çıkıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl aradan sonra yeniden yarı finale yükseldi. Tarihi bir zafer kazanan 12 Dev Adam’ın bir sonraki rakibi Yunanistan oldu. Basketbolseverler, Türkiye-Yunanistan yarı final maçının tarihi, saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Türkiye-Yunanistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 DEV ADAM POTADA YARI FİNALDE! Türkiye – Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Devler sahaya çıkıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya karşısında 91-77'lik skorla galip gelerek büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise rakip Yunanistan olacak. Tarih yazmaya devam etmek isteyen 12 Dev Adam, Yunanistan engelini aşarak finale adını yazdırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Yunanistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam'ın kritik mücadelesiyle ilgili tüm detaylar…

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak basketbol karşılaşması 12 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Mücadelenin başlama saati ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayın haklarıyla ilgili resmi bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak karşılaşmanın TRT 1'den canlı olarak ekrana gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenerek son bilgiler aktarılacaktır.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 24 YIL ARADAN SONRA YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl aradan sonra tekrar yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Milliler, daha önce ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 2001'de ilk kez son dört takım arasına kalmış ve büyük bir başarıya imza atmıştı. 24 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ay-yıldızlı ekip, yarı finale yükselerek tarih yazdı.

O dönemde 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olan milliler, ikinci olarak turnuvayı tamamlamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
12 DEV ADAM POTADA YARI FİNALDE! Türkiye – Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Devler sahaya çıkıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz