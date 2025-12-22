12 Yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Ağır yaralanan okul müdürü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekiplerince öğrenci M.K ile babası Y.K.yı gözaltına aldıAnamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye giderek Ender Kara'nın durumu hakkında doktorlardan bilgi edindi.
Devlet Hasta hanesine getirilen okul Müdürü Doktorların ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi okul müdürünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.