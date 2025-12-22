Haberler Yaşam Haberleri 12 Yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
12 Yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi'nde bulunan ve eski içişleri bakanı Rüştü Kazım Yücelen adını alan Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.K., okul bahçesinde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 39 yaşındaki okul müdürü Ender Kara’yı tüfekle vurdu.

12 Yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
Ağır yaralanan okul müdürü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekiplerince öğrenci M.K ile babası Y.K.yı gözaltına aldıAnamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye giderek Ender Kara'nın durumu hakkında doktorlardan bilgi edindi.

Devlet Hasta hanesine getirilen okul Müdürü Doktorların ilk müdahalesinden sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi okul müdürünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verilirken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

12 Yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
