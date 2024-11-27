13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yapıyor. TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti. BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi. Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altı yani ortaokul çocukları yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.Dijital oyunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 9 ay süren bir çalışma yürüttüklerini belirten Gün, "Bizim kamu olarak ilk düsturumuz yerli bir uygulama yapmaktı ama bu yerli uygulamanın sadece Türkiye'de kalacağı ama PEGI'nin (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) altına Türkiye'ye uygun ek bir 'case' açılırsa daha verimli olacağı noktasında ciddi görüşler oldu. Şu an bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Prof. Dr. Dilci, "Çocukta bir güvenlik zafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği ortaya çıktı. Daire Başkanı Eda Şirnevai'nin verdiği bilgiye göre dünya örneklerinden bazıları şöyle:- Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak.- ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa onaylandı. 2025'ten itibaren geçerli olacak.- Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi, ebeveynlerinin iznine bağlı.- Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak.- İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.- Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.- İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.- Avustralya'da 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var.Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor.16 yaş için yasa çalışması yapılıyor.- Yunanistan, çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor.- İrlanda'da da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.