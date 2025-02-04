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Giriş Tarihi: 4.2.2025 09:55 Son Güncelleme: 4.2.2025 09:57

13 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı polisleri kandıramadı

Adana'da başkasının kimliğini göstererek polisleri kandırmaya çalışan şüphelinin, parmak izi kontrolünde 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü olduğu ortaya çıktı

İHA
13 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı polisleri kandıramadı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, gece durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Şüpheli polislere Cengiz S. olduğunu beyan ederek kimlik numarasını verdi. Polis yaptığı kontrolde şahsın sistemdeki fotoğrafa benzemediğini belirledi. Bunun üzerine alınan parmak izinde şüphelinin başkasının kimlik numarasını verip polisi kandırmaya çalıştığı ve uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ali Semirli olduğu belirlenen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi...
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13 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı polisleri kandıramadı
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