13 yıl sonra Suriyeliler evlerine dönüyor: 14 günde 23 bin 440 Suriyeli geri döndü

Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin acımasızca bastırılmasıyla başlayan iç savaş, 13 yılı aşkın süredir devam etti. Savaşın son bulmasıyla birlikte, 61 yıllık Arap Sosyalist Baas Partisi ve Esed rejimi de tarihe karıştı. Bu süreçte Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne ilişkin son verileri açıkladı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER ARTIYOR

Türkiye'den 14 gün içerisinde Suriye'ye dönüş yapan 23 bin 440 kişi, yani 4 bin 136 aile, sınır kapılarından geçerek evlerine döndü. Hatay, Kilis ve Gaziantep gibi sınır illerinde yoğunlaşan dönüşler, bu illerdeki sınır kapılarında büyük bir hareketlilik yarattı. Hatay Cilvegözü'nden 11 bin 685 kişi, Kilis Öncüpınar'dan 6 bin 637 kişi, Gaziantep Karkamış'tan 1.691 kişi ve Şanlıurfa Akçakale'den ise 427 kişi geri döndü. Diğer illerden toplamda 3 bin 908 kişi, Suriye'nin farklı bölgelerine gitmek üzere Türkiye'den çıkış yaptı.

HANGİ İLLERDEN NE KADAR SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Türkiye'den geri dönen Suriyeliler, birçok farklı ilden dönüş yaptı. Gaziantep'ten 3 bin 378, Hatay'dan 3 bin 206, İstanbul'dan 2 bin 438 kişi, Mersin'den ise bin 746 kişi dönüş yaptı. Kayseri, Şanlıurfa, Adana ve diğer illerden de binlerce kişi sınırı geçerek Suriye'ye döndü. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dönüşlerin hızla arttığını belirtti.

SURİYE'YE DÖNÜŞLER EN FAZLA HALEP VE İDLİB'E

Suriye'deki geri dönüşlerin çoğu, savaşın en çok yıprattığı şehirler olan Halep ve İdlib'e yönelmiş durumda. Halep'e 11 bin 392 kişi, İdlib'e ise 7 bin 356 kişi geri dönerek bu illerdeki nüfus artışını hızlandırdı. Ayrıca, Lazkiye'ye bin 539, Sam'a 905, Hama'ya 823 kişi giderken, Humus, Rakka, Deyrizor ve diğer şehirler de dönüş yapan Suriyeliler için yeni bir başlangıç noktası oldu.