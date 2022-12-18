Haberler Yaşam Haberleri 138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:07 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:12

138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı

İstanbul genelinde ATM’lerin para haznesini tornavida ile kırıp binlerce lira çalan 7 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ellerinde tornavida tam 138 ATM’den para çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ATM önlerine tornavida ile gelip kırdıkları anlar kameralara yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı

İstanbul genelinde ATM'lere dadanan hırsızlar ellerindeki tornavida ve levyelerle cihazların önce para yatırma yerini kırıp ardından saniyeler içerisinde binlerce lira parayı alıp kaçıyorlardı. Peşpeşe gelen ATM soygunları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kamera görüntülerini inceleyen ekipler aynı hırsızların tam 138 farklı ATM'yi soydukları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda her birinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler A.A, Y.N., Ö.T., A.AB., F.A., M.A.D. ve E.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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138 ATM’den binlerce lira çaldılar! ATM fareleri yakalandı
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