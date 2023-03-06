14 yaşındaki çocuğu döverek öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde geçen pazar günü Selvili Mahallesi Mezarlığı'nda vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde ceset bulundu. Cesedin bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Afganistan uyruklu celep Murad Ozbek'in yanında çalışan Ahmad Jawed Uzbek'in (14) kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Uzbek'in, Murad Ozbek ile birlikte yaşadığı Şikibe Uzbek'in üvey kardeşi olduğu öğrenildi.JASAT ekiplerince ifadeleri alınan Şikibe Uzbek ile Murad Ozbek, cinayeti itiraf etti. Ozbek'in ifadesinde, Uzbek'i üvey ablasıyla aralarındaki ilişkiden şüphelenmesi üzerine 4 Şubat günü sopayla döverek öldürdüğünü anlattı. Ozbek ve Uzbek tutuklandı. İzmir'in Foça ilçesinde aralarında husumet bulunan komşular arasında kavga çıktı. C.Y. evinden aldığı pompalı ile Uzman Çavuş Serkan Özten'i (32) öldürdü. Adana'nın Yüreğir ilçesindeyse Hüseyin Taşkıran (38) evinde kafasından tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. DHA