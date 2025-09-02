14 yaşındaki Yunus’tan haber yok, aile ve ekipler diken üstünde

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, merkeze bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan Kerici'den 1 Eylül saat 14.00'ten itibaren haber alınamadığı bildirildi. Ailesiyle yapılan görüşmede Kerici'nin en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların ve atının eve geri döndüğü, atının ise tamamen ıslak olduğu öğrenildi. Bu durum üzerine çocuğun Yazıcı Barajı'na düşmüş olma ihtimali değerlendirildi. İhbar üzerine bölgeye, Ağrı AFAD İl Müdürü Özkan Aba'nın koordinesinde 1 şube müdürü, 5 arama kurtarma teknisyeni, 2 araç, 1 zodyak bot ve 1 termal drone sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan İl Jandarma Komutan Yardımcısı koordinesinde 20 personel ve 7 araç, ayrıca UMKE'den 3 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 29 personel ve 10 araç olay yerine yönlendirildi. Ekipler, su üstü aramalarını zodyak botla, kıyı kontrollerini ise termal drone desteğiyle sürdürüyor. Dün başlayan arama çalışmaları aralıksız devam ederken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Gelişmelerin Ağrı AFAD İl Müdürlüğünce takip edildiği bildirildi.