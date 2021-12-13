14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli

GEÇMEDİM, GEÇEMEDİM

Bolu Dağı'ndan yaşanan o korkunç kazaların en acısıyla hayatları yarım kalanlardan biri de Uğur Soyurgan'dı. İkiz kardeşi Tevfik ile daha 5 yaşında annesiz kalmışlardı. Ünlü pop sanatçısı Aylin Urgan ise hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı. İzmir'de annesi gibi sanatçı olan ve sahne alan ikiz kardeşlerin ikisi de müzikle ilgileniyor. Sahnede annelerinin şarkılarını da söylüyorlar. Uğur Soyurgan "Kardeşim ve ve ben 5 yaşındaydık. Babam bize annemizin ve dayımızın Bolu'da trafik kazasında öldüğünü söyledi. Çocuktuk.. Annesiz kalmıştık. 42 yaşındayım. O kazadan sonra ben hiç Bolu Dağı'ndan geçmedim. Geçemedim. Allah tarafından belki de.. Allah oradan geçmemi istemedi belki de" dedi.