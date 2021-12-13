14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli

Bolu Dağı, sürücüler için yıllarca kâbus oldu. Burası kelimenin tam anlamıyla trafiğin kara noktasıydı. Kamyonların tek şerite düşürdüğü dağ yolunu aşmaya çalışan araç sahipleri, her saniye ölümle burun burunaydı. Ta ki 2007 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu Dağı Tüneli'ni açmasına kadar. 26 Nisan 1985'te ise burası meydana gelen en korkunç kazayla, hayatların yarım kaldığı yer oldu.
Ankara'dan İstanbul'a yol alan bir yolcu otobüsü Bolu Dağı'ndan geçerken o korkunç kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu. 20 kişi de yaralandı. Kazada ölenler arasında pop müziği sanatçısı Aylin Urgan da vardı. Aylin Urgan o tarihlerde Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin yanına adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçıydı. Bu kaza Aylin Urgan'ı alırken, geride 5 yaşında ikiz çocuklarını annesiz bıraktı. O çocuklar büyüdü. Annesi gibi pop müziği sanatçısı oldu.
İzmirli sanatçılar Uğur ve Tevfik Soyurgan sahnede kendi eserleriyle beraber annesinin şarkılarını da söylüyor. Uğur Soyurgen " Kazanın meydana geldiği yeri yıllarca gözümde çok canlandırdım. Şimdi tünel var . O tarihde belki tünel olsa kaza olmazdı. 42 yaşındayım. Bilinçli mi bilmiyorum ama ben annemin öldüğü Bolu Dağı'ndan bir daha hiç geçmedim. Geçemedim. Tünel yapıldıktan sonra artık çocukların hayatı bizim gibi yarım kalmıyordur. Belki o yıllarda tünel olsaydı annem bile kurtulurdu" dedi.
O KORKUNÇ KAZA ÜNLÜ SANATÇIYI ALDI
1976 yılında seslendirdiği 'Sen Yarattın Beni' şarkısıyla büyük bir başarı elde eden adını Ajda Pekkan, Nil Burak, Seyyal Taner gibi isimlerin yanına altın harflerle yazdıran Aylin Urgal'ın 24 yıllık kısa yaşamı 1985 yılının Nisan'ında Bolu'da son buldu. Orkestra şefi Birol Soyurgal ile evli olan Aylin Urgal, İzmir'de sahne çalışmalarına devam ederken, Ali Kocatepe'nin keşfi ile plak dünyasına girdi. "Paran Pulun Senin Olsun", "Nerelerdeydin" şarkılarını, "Sen Yarattın Beni", "Nedir Bu Halin" ile Türk müzik listelerine yükseldi. "En İyi Ümit Veren Kadın Sanatçı" seçildi.
1979 yılında Tevfik ve Uğur adını verdiği ikiz bebekleri oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra bir süre sahne çalışmalarına Ankara'da devam etti. O kara günde yani 26 Nisan 1985'de Ankara'dan İstanbul'a dönerken Bolu Dağı'nda buldu, ünlü ses sanatçısını. Bindiği yolcu otobüsünün Bolu Dağı'ndan uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişinin öldüğü kazada kardeşi Abidin Eker ile birlikte hayatını kaybetti.
TRAFİĞİN KARA NOKTASI TÜNELLE SON BULDU
O yıllarda trafiğıin kara noktası olan Bolu Dağı, yıllarca sürücüler için kabus oldu. Oysa ki 1990 yılında Bolu Dağı Tüneli ihalesi yapılmıştı. Geçen onca senede de ise ilerleme olmadı. Ancak, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi Projesi kapsamında 1990 yılında ihale edilen, 1993 yılında çalışmalara başlanan ve 2007 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüneli açmasına kadar. 25.5 kilometre uzunluğundaki projenin yaklaşık 3.2 kilometresini oluşturan Bolu Dağı Tüneli'ni yıllar içinde milyonlarca kişi kullandı. Başta İstanbul olmak üzere batı illerinde yaşayan milyonlarca kişinin Anadolu ile arasındaki süreyi en az yarım saat kısaltığı gibi, çocukların öksüz ve yetim kaldığı, anne ve babaların evlatsız kaldığı o korkunç kazaların da önüne geçti.
GEÇMEDİM, GEÇEMEDİM
Bolu Dağı'ndan yaşanan o korkunç kazaların en acısıyla hayatları yarım kalanlardan biri de Uğur Soyurgan'dı. İkiz kardeşi Tevfik ile daha 5 yaşında annesiz kalmışlardı. Ünlü pop sanatçısı Aylin Urgan ise hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı. İzmir'de annesi gibi sanatçı olan ve sahne alan ikiz kardeşlerin ikisi de müzikle ilgileniyor. Sahnede annelerinin şarkılarını da söylüyorlar. Uğur Soyurgan "Kardeşim ve ve ben 5 yaşındaydık. Babam bize annemizin ve dayımızın Bolu'da trafik kazasında öldüğünü söyledi. Çocuktuk.. Annesiz kalmıştık. 42 yaşındayım. O kazadan sonra ben hiç Bolu Dağı'ndan geçmedim. Geçemedim. Allah tarafından belki de.. Allah oradan geçmemi istemedi belki de" dedi.
ANNEM BELKİ KURTULURDU
Annesinin şarkılarını onun bıraktığı plaklardan dinlediklerini ve öğrendiklerini söyleyen Uğur Soyurgan " Ben klarnet, gitar çalıyorum. Solistlik yapıyorum. Kardeşimle ayrı ayrı çalışıyoruz. Sahnede annemin şarkılarını söylediğimde o yılları bilenler çok duygulanıyor. Tabii ben de duygulanıyorum. Kaza yerini uğursuz buluyoruz. Tünelin ile bazı şeyleri değiştirdiğini düşünüyorum.. Olay yerini o kadar canlandırdım ki yıllar içinde kafamda. Tünel olsaydı belki annesiz kalmayacaktık. Annem bir ihtimal kurtulurdu. Bazen kaderin önüne geçilmiyor" dedi.
ŞİMDİ YOLLARIMIZ MÜKEMMEL
Köy sakini Mustafa Birinci (64): Babam da ben de Darıyeri Hasanbey köyünde doğup büyüdük. Çiftçiyim. Eskiden çok kaza olurdu. Araçlardan, çok ölmüş insan çıkardık. Şarkıcı Aylin Urgal'ın da öldüğü kazada hava sisliydi. Sabah kazanın olduğunu duyduk. Otobüsü aradılar ama bulamadılar. Çünkü, gitmek için yol yoktu. Kazayı yapan firmadan çalışan bir arkadaş gelip yardım isteyince, benim askeriyeden çıkma arazi aracımla, ağabeyimin de aralarında bulunduğu 5-6 kişi gittik. Her yer cesetti. Bir kişinin kafası kopmuştu. Cesetleri bin bir güçlükle köye getirip, morga gönderdik. Cesetlerin kokusu, 1 ay araçtan çıkmadı. O aracı halen kullanıyorum. Artık ceset değil odun taşıyoruz. Şimdi yollar çift şeritli ve bariyerli olduğu için kaza olmuyor.
KAZALAR YÜZDE 99 AZALDI, KÖYÜMÜZ BİLE ASFALTLI
Muhtar Hamit Yıldız (60): 1980'de askere gidecektim. 3 arkadaş gezmeye gidecektik. Kayınbiraderimin oğlu, yanımıza gelmek isterken takla atıp hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşlarının da kolu-bacağı kırıldı. Aylin Urgal'ın öldüğü kazada ise 25 yaşındaydım. Çok büyük acıydı. Biz elimizden geleni yaptık. Bu yollarda çok ceset topladım, ambulanslara çok yaralı taşıdım. Bolu Dağı geçişi yapılınca kazalar yüzde 99 azaldı. Yollarımız mükemmel. Köyümüze bile 3 bin 500 metre asfalt döküldü. Altyapı ve kanalizasyon sorunlarını çözdük.
Emekli şoför Bekir Pekyaman (63): Bolu'da otobüs ve TIR şoförlüğü yaptım. Çok çile çektik. Eskiden Bolu Dağı'na, birinci viteste çıkardık ve bir mola verirdik. Bize bir günlük yol gibi gelirdi. Şimdi Bolu Dağı'nda gidiş geliş 2'şer şerit var. Bolu Tüneli de ulaşımı rahatlattı.
ESKİDEN 1 SAATTI ŞİMDI DAKİKALAR SÜRÜ YOR
Bolu Dağı esnafı İrfan Çakmak: Doğma, büyüme buralıyım ve 40 yıldır esnafım. Eskiden yol 3 şeritliydi. Bariyer, ışıklandırma hiçbir şey yoktu. Sisten göz gözü görmezdi. Muavin önde koşa koşa gider, otobüs onu takip ederdi. Türkiye tam ilkel şartlarda gidiyordu. Bolu Dağı bir saatte, bir buçuk saatte iniliyordu, şimdi dakikalar sürüyor. Çok kötü şeyler gördük. Tünel ve yol bizi rahatlattı.
BAZEN GÜNDE 4-5 KAZA OLURDU
Bolu Dağı esnafı Mehmet Pirdal, Eskiden Bolu'da şoförlük yapıyordum. Ölümcül kaza çok oluyordu. Tünel ve yeni yollar çok iyi oldu.
Eski otobüs firması çalışanı Osman Bekpen: 1990'da bir otobüs firmasına girdim ve 22 yıl çalıştım. O dönemde Bolu Dağı'nda günlük 4-5 kaza oluyordu. Aylin Urgal'ın öldüğü kaza gibi kazaları da çok gördüm. Şimdi ise ayda bir sefer ya olur ya olmaz. Buna, Bolu Tüneli'nin büyük katkısı oldu.