14 yıl sonra yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta 2011 yılında sokakta tartıştığı Volkan Marangozlar'ın öldürülmesiyle ilgili 10 yıl hapis cezası alan Oğuz L. 14 yıl sonra saklandığı evde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Oğuz L.'nin 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından toplam 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlünün ayrıca 4 dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Hükümlünün tanınmamak için sürekli cerrahi maske takarak dolaştığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Oğuz L. adliyeye sevk edildi.