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Giriş Tarihi: 3.5.2023

1400 yıllık gelenek

1400 yıllık gelenek
'Çingene'nin Çalgısı, Kakava'nın Kahkahası' kitabın yazarı, Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı "Kakava'da tüm toplumların, insanlığın, ortak sevgisi ve heyecanı yaşanıyor" dedi. Çeribaşı Fikri Ocak da "1400 yıldan beri gelen bir gelenek. İlk önce sayın valimiz, belediye başkanımız ve ben de çeribaşı olarak 5 Mayıs'ta Kakava ateşini yakacağız. Ateş yakılır, ateşin üzerinden atlarız, insanlar davullar ve zurnalar eşliğinde dans eder. 6 Mayıs sabahı da erkenden uyanırız. Genç kızlarımız gelinliklerini, delikanlılarımız da en güzel kıyafetlerini giyer ve Sarayiçi'ne geliriz. Herkes burada dileklerini diler" dedi.

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