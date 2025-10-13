15 aylık Zeynep’in koruyucu ailesi oldular

2022 yılında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın ağabeyi ve 15 Temmuz'da Ankara'da darbeci hainler tarafından vurularak gazi olan öğretmen Ömer Faruk Çatal'ın kardeşi olan Aziz Çatal (38), 14 yıl önce hayatını Canan Çatal (35) ile birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden 12 ve 7 yaşında iki kızları dünyaya geldi. Aziz Çatal'ın kendisi de 11 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında Uzman Çavuş olarak canla başla mücadele etti. Askerliği bırakıp, 2.5 yıl önce ise Konya Valiliği bünyesinde memur olarak göreve başlayan Aziz Çatal, eşinin isteği üzerine koruyucu aile olmaya karar verdi. Çatal çifti, koruyucu aile olan bir akrabalarının da desteği ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Çatal çifti, yetkililerden 1 yaşında bir kız çocuğu olduğunu öğrendi. Telefonda minik kızın adını soran çift, bebeğin adının Zeynep İlay olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Çünkü Zeynep, Aziz Çatal'ın rahmetli annesinin adıydı. Resmi işlemlerin ardından Zeynep İlay bebek 3 ay önce Çatal ailesinin yeni üyesi oldu.Zeynep İlay, yeni yuvasında artık hem yürüyor hem de ablalarıyla oyunlar oynuyor. Çok mutlu olduklarını belirten Canan Çatal, "Kızlarıma yeni bir kardeş olsun, bir çocuğa evimizi, kalbimizi açalım istedik. Kendisi de bir çocuğa sahip çıkan akrabamız da koruyucu aile olmamız konusunda bize çok destek verdi. İlk başlarda 3-6 yaş arası olsun diye düşündük. Kurumdan arayıp, 1 yaşında bir çocuk var dediler. İsmini sorduğumuzda eşimle ikimiz gözyaşlarımızı tutamadık. Zeynep, eşimin rahmetli annesinin adıydı. Kuruma gidip Zeynep'i kucağıma aldım. Bana sarılıp, omzuma yattı. O zaman işte bizim kızımız dedik. Çok mutluyuz. Artık yürüyor, ablalarıyla oyunlar oynuyor. Evimizin neşesi oldu. İyi ki evimizin ve gönlümüzün kapısını Zeynep'e açmışız. Ailemizin yeni üyesiyle daha da mutlu bir aile olduk" dedi.Aziz Çatal ise, "Zeynep benim rahmetli annemin ismini taşıyor. İlk ismini duyduğumda da sevinçten ağlamıştım. Rabbim annemle aynı isimde bir kızı bize nasip etti. Canımızdan bir can gibi. Kızlarımızdan hiçbir farkı yok. Birlikte oyunlar oynayıp, eğleniyoruz. O evimizin yeni güneşi oldu. İyi ki koruyucu aile olmuşuz iyi ki Zeynep'in ailesi olmuşuz diyoruz" ifadelerini kullandı.