15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nda başvuru süreci, tercih tarihleri ve atama takvimiyle ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Peki, söz konusu atama için tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve atamalar hangi tarihte gerçekleştirilecek?
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TAKVİMİ
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süreci henüz başlamadı. Başvurular, 17 Kasım 2025'te başlayacak ve 21 Kasım 2025'te sona erecek. Tercihler, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Bu nedenle adayların tercihlerini onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmuyor.
ÖĞRETMEN ADAYLARI TAKVİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Atama süreci, binlerce öğretmen adayı için kariyerlerinde önemli bir dönemeç olacak. Tercihlerin başlamasına kısa bir süre kala adayların, kılavuzda belirtilen branş dağılımları ve başvuru şartlarını titizlikle incelemeleri büyük önem taşıyor.