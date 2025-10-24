15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TAKVİMİ

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süreci henüz başlamadı. Başvurular, 17 Kasım 2025'te başlayacak ve 21 Kasım 2025'te sona erecek. Tercihler, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Bu nedenle adayların tercihlerini onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmuyor.