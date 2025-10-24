Haberler Yaşam Haberleri 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?
Giriş Tarihi: 24.10.2025 22:53

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç yakında başlıyor. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu”nu yayımlayarak adaylara önemli bilgiler sundu. Şimdi ise öğretmen adaylarının gündeminde, tercih başvurularının ne zaman alınacağı ve başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığı soruları var. İşte 2025 MEB sözleşmeli öğretmen atamasına dair son gelişmeler ve detaylar...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nda başvuru süreci, tercih tarihleri ve atama takvimiyle ilgili tüm detaylar paylaşıldı. Peki, söz konusu atama için tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve atamalar hangi tarihte gerçekleştirilecek?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH TAKVİMİ

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süreci henüz başlamadı. Başvurular, 17 Kasım 2025'te başlayacak ve 21 Kasım 2025'te sona erecek. Tercihler, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. Bu nedenle adayların tercihlerini onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek bulunmuyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen atamasının sonuçları 24 Kasım 2025'te ilan edilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayabilecek.

ÖĞRETMEN ADAYLARI TAKVİMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Atama süreci, binlerce öğretmen adayı için kariyerlerinde önemli bir dönemeç olacak. Tercihlerin başlamasına kısa bir süre kala adayların, kılavuzda belirtilen branş dağılımları ve başvuru şartlarını titizlikle incelemeleri büyük önem taşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları başladı mı, ne zaman yapıalcak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz