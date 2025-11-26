15 ilaç daha geri ödeme kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, binlerce ilacı geri ödeme kapsamına alarak vatandaşa destek oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4'ü kanser tedavisinden kullanılan ilaçlar olmak üzere 15 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Böylece geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 730'a ulaştı. 893 kanser ilacı da vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Geri ödeme kapsamına alınan kanser ilaçlarının ikisi yenilikçi biri kemik kanseri (miyelofibrozis) ve biri de tiroit kanseri tedavisinde kullanılıyor. Bakan Işıkhan, "Multipl miyelom, hidradenitis süpürativa, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık" dedi. Devletin 2024 yılında yaptığı 305 milyar TL'lik ilaç harcamasının 2025'te 450 milyar TL'yi aşması bekleniyor.