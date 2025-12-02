15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer alan tarihi tabur binası "Cemil Meriç Kütüphanesi" olarak yeniden hayat bulacak

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: "Sadece evler yaparak değil, o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz. Restorasyonun ardından modern bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek kütüphane, 300 kişilik kapasitesi ve okuma alanlarından bilişim atölyelerine uzanan imkanlarıyla ilçenin kültürel dönüşümüne katkı sağlayacak" dedi.

Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1912'de yapılan askeri kışla içerisindeki tabur binası da aslına uygun olarak restore ediliyor. Toplam 1300 metrekare net kapalı kullanım alanına sahip tabur binası, kütüphane olarak işlevlendirilip geniş bir koleksiyonla hizmet verecek.

Aynı anda 300 kullanıcıya hizmet verecek şekilde planlanan bina, açık ve kapalı alanlarıyla geniş bir kültürel yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Proje ve çalışmalardaki son aşamayla ilgili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cemil Meriç ismiyle hizmet verecek kütüphaneyi kitaplarla dolu sıradan bir yapı olarak tasarlamadıklarını söyledi.

Kitapların yanında açık ve kapalı bölümleriyle büyük okuma alanı olarak planlanan kütüphanenin büyük sosyal tesis ve kültürel mekan olarak inşa edildiğini aktaran Göksu, binada çalışma ve bilişim atölyeleri, robotik kodlama alanı, etüt salonları ve çocuk kütüphanesinin de yer alacağını kaydetti.

Göksu, merkezin kendisini farklı bir kültürel dokunun ve kültür havzasının içerisinde bulmak isteyen ilçe sakinlerinin okuyacağı, yazacağı, aynı zamanda sosyal ve kültürel imkanlardan istifade edeceği bir mekan olarak inşa edildiğini anlattı. Tarihi mekanın millet kıraathanelerinin de işlevini üstleneceğini vurgulayan Göksu, açık kısımlarıyla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik bir çalışma ve etkinlik alanı oluşturduklarını belirtti.

GÖKSU, "SOSYAL VE KÜLTÜREL MEKANLARI RESTORE EDİYORUZ Kİ ŞEHİR BÜTÜNÜYLE DÖNÜŞMÜŞ OLSUN"

Bölgede çok geniş bir alanda on binlerce konutluk kentsel dönüşüm yaptıklarını hatırlatan Göksu, şöyle devam etti: "Dönüşüm sadece bir mekanın dönüşümünden ibaret değildir. Dönüşüm dediğiniz şey hem sosyal hem kültürel hem ekonomik dönüşümdür. Şehirde dönüşümü bir bütün olarak ele almak zorundayız. Sadece evler yaparak değil, o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz. Sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz ki şehir bütünüyle dönüşmüş olsun. Şehir gerçekten sadece hukukta belirlenmiş idari sınırlar içinde kalan alan değil, şehir içinde yaşanılan, kültür ve değer üretilen, insanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekandan ibaret. Biz dönüşümü bütüncül bir dönüşüm olarak alıp bunu tüm parçaları ve fonksiyonlarıyla inşa etmeye çalışıyoruz."

7'DEN 77'YE HERKESE OKUMA VE ÇALIŞMA FIRSATI SUNAN MEKAN İNŞAA EDİYORUZ"

Restorasyon çalışmalarının büyük kısmının tamamlandığını bildiren Göksu, yıl sonuna kadar açmayı planladıkları Cemil Meriç Kütüphanesi'nin ilçede kültür ve eğitim hayatına güçlü katkı sunacağız. "7'den 70'e herkese okuma ve çalışma fırsatı sunan bir mekan inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.