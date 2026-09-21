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Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:17 Son Güncelleme: 21.09.2026 16:35

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüsle motosiklet çarpıştı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, önünde ilerleyen ve bariyerlere yakın giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası’na geçişte trafik yoğunluğu oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüsle motosiklet çarpıştı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametinde meydana geldi. Zincirlikuyu'dan Anadolu Yakası'na giden metrobüs, aynı yönde ilerleyenve bariyerlere yakın seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs, motosiklete çarptı! | Video

Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

#AVRUPA YAKASI #ANKARA

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüsle motosiklet çarpıştı
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