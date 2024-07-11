15 Temmuz’da milletimiz milli irademize bağımlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile eşi Fatma Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gaziyi ziyaret etti. Şehit piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine, şehit ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile şehit polis memuru Yunus Uğur'un ailelerini ziyaret eden Vali Köşger, son olarak 15 Temmuz Gazisi Recep Arslan'ı ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger, "Aziz milletimiz, sinesindeki bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiyle tarihten bugüne birçok kahramanlık destanı yazmıştır. 15 Temmuz 2016'da da aynı duyguyla hareket eden milletimiz; istiklalimiz, istikbalimiz ve devletimizin bekası uğruna tanka, tüfeğe göğüs germiş ve şanlı tarihimize bir kahramanlık destanı daha kazandırmıştır. Milletimiz; demokrasimize sahip çıkmış ve milli irademize olan bağlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

Vali Köşger, daha sonra şehit ve gazinin ailelerinin onuruna Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen yemekte biraraya geldi. Burada ailelerle sohbet eden ve yakından ilgilenen Köşger, 15 Temmuz'un tarihimizde yaşanmış en hain ve en vahim ihanetlerden biri olduğunu belirtip "Bu kara gecede hain bir örgüt tarafından milletimize ait olan tanklar, tüfekler yine milletimize doğrultuldu. Ancak milletimiz bu hainliğe boyun eğmedi ve gücü yettiğince karşı geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlarımız ülkemiz genelinde sokaklara dökülüp tankların önünde etten bir duvar ördüler" diye konuştu.