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Giriş Tarihi: 9.6.2024 17:14 Son Güncelleme: 9.6.2024 17:32

1.5 yaşındaki Lemis yaşam savaşı veriyor: Süt dolu kovanın içine düştü!

Kayseri'de 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., süt dolu kovanın içine düştü. Hastaneye kaldırılan bebeğin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DHA
1.5 yaşındaki Lemis yaşam savaşı veriyor: Süt dolu kovanın içine düştü!

Kahreden olay, saat 14.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü. Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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1.5 yaşındaki Lemis yaşam savaşı veriyor: Süt dolu kovanın içine düştü!
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