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Giriş Tarihi: 9.12.2023

15 yaşındaki çocuk bindiği taksinin şoförünü bıçakladı

15 yaşındaki çocuk bindiği taksinin şoförünü bıçakladı
Bursa'da, taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada Ç.K. (15) tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor. DHA

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15 yaşındaki çocuk bindiği taksinin şoförünü bıçakladı
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