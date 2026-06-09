Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak vahşice katledildi! Şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…
Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:52 Son Güncelleme: 9.06.2026 15:09

15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak vahşice katledildi! Şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…

İzmir Karşıyaka’da dün meydana gelen korkunç olayda 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir bıçaklanarak vahşice katledildi. SABAH, dehşete düşüren cinayete ilişkin detaylara ulaştı. Ağır yaralanan Demir’in olay sonrası kafeye sığındığı ortaya çıkarken şüpheli ile aralarında daha önce yaşanan olay şaşkına çevirdi. Katil zanlısı ile ilgili ortaya çıkan detay ise kan dondurdu.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI Yaşam
15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak vahşice katledildi! Şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…
  • ABONE OL

Karşıyaka İskele yakını otobüs durakları önünde önceki gün saat 21.00 sıralarında polis ekiplerine bıçaklı yaralama ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler Erdem Demir'in sol karın bölgesinden kesici alet ile yaralandığını ve olay sonrası caddenin karşısında bulunan kafeye sığındığını tespit etti. Demir, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve dün saat 16:00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR AY ÖNCE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Erdem Demir ile şüpheli C.C. arasında bir ay önce kavga çıktığı, Erdem'in, şüpheli C.C.'yi darp ettiği belirlendi. Önceki gün saat 21:00 sıralarında şüpheli C.C., yanında bulunan H.E., F.A., Ö.D., İ.E., Ş.B. ve D.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Karşıyaka iskele otobüs duraklarında Erdem Demir ile karşılaştı ve iki şahıs arasında tekrar kavga çıktı. Bölgeden geçen devriye ekibinin müdahale etmesi sonucunda gruplar ayrıldı. Daha sonra şahıslar Karşıyaka anıt önünde tekrar buluşarak kavga etti. Bu esnada şüpheli C.C., Erdem Demir'i karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayeti işleyen ve bir motor tamirhanesinde çalıştığı öğrenilen katil C.C.'nin, mala zarar verme, kasten yaralama, TCK 191, tehdit, hakaret, açıktan hırsızlık, işyerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı suçlarından 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kavga sırasında Erdem Demir'e yumruk attığı tespit edilen D.K.'nın da suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli C.C. ve olay esnasında yanında bulunan H.E., F.A., Ö.D., İ.E., Ş.B. ve D.K. isimli şüpheliler önceki gün gözaltına alındı. H.E., F.A., Ö.D., İ.E., Ş.B. serbest bırakıldı. C.C. ve D.K. ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli C.C. bıçaklama olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti ve olayda kullandığı bıçağı olay sonrası attığı yeri hatırlamadığını söyledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KARŞIYAKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak vahşice katledildi! Şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA