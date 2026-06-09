15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak vahşice katledildi! Şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…

BİR AY ÖNCE KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Erdem Demir ile şüpheli C.C. arasında bir ay önce kavga çıktığı, Erdem'in, şüpheli C.C.'yi darp ettiği belirlendi. Önceki gün saat 21:00 sıralarında şüpheli C.C., yanında bulunan H.E., F.A., Ö.D., İ.E., Ş.B. ve D.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Karşıyaka iskele otobüs duraklarında Erdem Demir ile karşılaştı ve iki şahıs arasında tekrar kavga çıktı. Bölgeden geçen devriye ekibinin müdahale etmesi sonucunda gruplar ayrıldı. Daha sonra şahıslar Karşıyaka anıt önünde tekrar buluşarak kavga etti. Bu esnada şüpheli C.C., Erdem Demir'i karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.