15 yaşındaki genç feci kazada can verdi!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 31 Mart Pazar gününün ilk saatlerinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; daha 5 gün önce 15 yaşına girmiş olan Ebubekir Özdemir, sahur için ekmek almak üzere motosikletli 2 arkadaşı ile birlikte fırına gitti. Cadde üzerinde seyir halindeyken, sağa manevra yaparak ara sokağa girmek isteyen hafif ticari araç, Ebubekir'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosikleti ile savrulan Ebubekir yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine sert bir şekilde çarptı.

HIZLA OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kaza sonrası otomobil önce duraksadı, ardından ise hızla olay yerinden ayrıldı. Bu esnada Ebubekir'in büyük şok yaşayan arkadaşları ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlarına ve kaza sonrası olay yerinden ayrılan araca doğru koştular. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kazada göğüs kafesi kırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Ebubekir'e çarpan aracın şoförününde 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu iddia edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Ebubekir Özdemir'in cenazesi, Pazar günü ikindi namazı sonrasında Sarımeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi.