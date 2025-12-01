15 yaşındaki Medine kurtarılamadı

İzmit ilçesinde yaşayan Aytaş ailesinin 15 yaşındaki kızları Medine Aytaş, evlerinde aniden fenalaştı. Yükselen ateşi nedeniyle ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan Medine'nin, epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı. Ailenin acı haberi almasıyla birlikte yakınları ve komşuları yasa boğuldu.

CENAZE ZONGULDAK'TA

Aslen Zonguldak Alaşlı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Medine Aytaş'ın cenazesi, İzmit'te yapılan işlemlerin ardından memleketine gönderildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Medine, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verilecek.