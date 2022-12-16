150 bin euro saçıldı, parayı alan kaçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir döviz bürosunda motokurye olarak çalışan Ünal Coşkun, Kapalıçarşı'ya götürmek için aldığı 150 bin euro'yu montunun cebine koyarak yola çıktı. Coşkun işlem iptal olunca geri dönüşe geçti. Sahilyolu Samatya mevkisinde seyir halindeyken montunun cebindeki para destesi yere düştü. Akan trafikte motosikletinden inen Coşkun, etrafa saçılan paraları toplamaya çalışırken bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, etrafa saçılan paraları toplayan kuryeye vatandaşların yardım etmesi, bu arada kuryenin paraları bazı kişilerden geri almaya çalışması da yer aldı.Coşkun, "Sahilyolu'ndan dönüyordum. Acelem olduğu için parayı lastikli bir şekilde montumun cebine koydum. Samatya'da hastanenin önünde rüzgar nedeniyle montumun patlaması sonucu paralar yere düştü. Etrafa saçılan paraların üzerinden arabalar geçince paraların bağlandığı lastik koptu. Paralar havaya uçmaya başladı. İnsanlar toplamaya çalıştı. Ben de o esnada elimde poşetle koşup, paraları toplamaya çalıştım. Bazı kişiler paraları verirken, bazıları arabalarına binip gitti."85 bin euro'nun kayıp olduğunu anlatan Coşkun, "Ben bu yükün altından kalkamam. Rica ediyorum, paraları geri versinler. Çünkü ben mağdurum. Onlardan ricam paraları Aksaray Polis Merkezi'ne teslim etsinler" dedi.