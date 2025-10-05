150 km hızla cinayet

Konya'nın Meram ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü ile ilgili soruşturma ilerledikçe yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Hadimi Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi ile Gazze Caddesi Kavşağı'nda yaşanan kazada, kırmızı ışıkta bekleyen Külcü'nün aracına arkadan çarpan 42 yaşındaki İsmail Andaç ağır yaralanmıştı.Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Andaç'ın kazayı tam hatırlamadığı ve o sırada kendinden geçtiğini söylediği öğrenildi. İlk incelemeler, Andaç'ın hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda yaklaşık 150 kilometre hızla seyrettiğini ve kazadan önce fren yapmadığını ortaya koydu. Araçların çarpışması sonucu Külcü'nün otomobili parçalanırken Andaç'ın kullandığı araç yaklaşık 100 metre ileride durabildi.İki çocuk babası olan Külcü, yıllar önce ücretli öğretmen olarak görev yapmış, 2022 yılında İstanbul'a atanmıştı. 2023 yılında ise eşi Kadriye Başak Külcü'nün Konya'daki görevi nedeniyle tayinini memleketine aldırmıştı. Öğrencileriyle vakit geçirmeyi, laboratuvar derslerinde öğrencilerine bilim sevgisini aşılamayı seven Külcü, kısa hayatına büyük izler bırakmıştı.Kazanın ardından Külcü'nün cenazesi, memleketi Ilgın'da toprağa verildi. Soruşturma sürerken, yeni ifadeler kazanın nasıl gerçekleştiğini ve sürücünün sorumluluğunu daha net ortaya koyuyor. Yetkililer, kazayla ilgili tüm delillerin titizlikle incelendiğini bildirdi.