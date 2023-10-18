150 şüpheli ‘Kafes’e girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 56 ilde suç örgütü üyelerine yönelik eşzamanlı "Kafes" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği değerlendirilen 150 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek ve senet ele geçirildi.