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Giriş Tarihi: 24.2.2025 10:28 Son Güncelleme: 24.2.2025 10:31

16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı

16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin, "İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik son bir haftada devam eden "GÜRZ- 47" operasyonları düzenlendi.

92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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16 ilde DEAŞ operasyonu: 92 şüpheli yakalandı
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