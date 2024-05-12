16 kez ehliyetsiz yakalandı sonunda kazada can verdi

Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Çivril mevkisinde dün saat 05.00 sıralarında daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Mehmet Can Şen (23) yine direksiyon başına geçerek ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam etti. Mehmet Can Şen (23) otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun dışında park halinde bulunan kamyonun arka sağ kısmına çarpıp savruldu.Kazada parçalanan otomobil kamyonun yan kısmında kaldığı için yoldan geçen araç sürücüleri tarafından da fark edilmedi. Kazadan 2 saat sonra yaya olarak yürüyen vatandaşlar hurda yığınına dönmüş otomobili fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ve sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde araç sürücüsünün olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Aracın hız göstergesi ibresinin de 130 kilometrede takılı kaldığı dikkat çekti. Şen'in 2 kez de alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. İHA