16 kiloluk boz kedi ‘Gürbüz’ görenleri şaşırtıyor! Diyetle 1 kilo 200 gram verdi

Hayatımızın dilsiz dostlarından Gürbüz adlı obez kedi yemek yemeyi abartırca16 kilograma ulaştı. Bir iş hanının daimi misafiri olarak hayatını sürdüren obez kedi Gürbüz, iş hanı sakinleri tarafından beslenince kilo kontrolünü kaybetti. Gün geçtikçe hareket alanı kısıtlanan Gürbüz, sürükle olarak yatmaya ve sürünmeye başladı.

YATTIĞI YERDEN YİYOR

Gününün büyük bir kısmını yatarak ve yattığı yerde verilen yiyecekleri yiyerek geçiren Gürbüz'e iş hanı sakinleri yardımcı oldu. Veterinere götürülen obez kedi, sıkı bir diyete alındı. Bir ayda 300 gram veren Gürbüz, yeme akışkanlığını bırakamadığı için zorluk çekti. Veteriner tarafından gözlem altına alınan Gürbüz, 1 kilo 200 gram zayıfladı ve 14 kilo 800 grama düştü.

FAZLA KİLOLARI HARİCİNDE SAĞLIK DURUMU İYİ

Veteriner Fatih Mehmet Sungur, Gürbüz'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, tek sorunu olan fazla kilolardan kurtulması için gözlem altında tutulduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gürbüz'ün bu hallerine gören yüzlerce kişi sosyal medya hesaplarından, 'Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar', 'Ne yapmışlar sadece etli ekmek mi yedirmişler?', 'Adresini verin bir kez mıncıklamak istiyorum', 'Ne kedisi koyun o', 'Kurban da olmaz ki' yorumlarında bulundu.