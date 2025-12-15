16 yaşında katil oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde önceki gece otomobiliyle seyir halindeki Serkan Dalbudak (27), gönül ilişkisi yaşadığı kadının üvey kayınbiraderi D.G. (16) tarafından öldürüldü. Üç çocuk annesi Gül S. ifadesinde şunları söyledi: "Eşim cezaevine girdikten sonra kayınbiraderimin iş arkadaşı Serkan ile tanıştık. Gönül ilişkimiz başladı. Zaman zaman evimize gelip giderdi. Dün akşam da eve geldi. Hep birlikte yemek yiyip çay içtik. Sonra Serkan ile markete gideceğimizi söyledik. D.G. bizden önce arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. Evden çıkma amacımız Serkan ile kaçmaktı. Serkan ile evlenecektik. Ancak D.G. anlamış olacak ki evden bizden önce çıktı. Sonra silahla önümüzü kesti. Serkan, onu görünce arabayı durdurdu. 'Ağabeyime yanlış yaptınız. Ben seni ağabey bilmişken sen yengeme yan gözle baktın' dedi". Suç aleti tabanca ile yakalanan D.G. tutuklanırken, Gül S. kadın sığınma evine teslim edildi.