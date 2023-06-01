16 yaşındaki gence hakaret eden fırıncı tutuklandı

SULTANGAZİ'DE ekmek almak isteyen çocuğu, Başkan Erdoğan lehine tezahürat yaptığı için hakaret ederek kovan fırıncı tutuklandı. Fırın çalışanı Kadir Yaran, seçim kutlamaları sırasında ekmek almaya gelen 16 yaşındaki Musa Aksoy'un "Reis" diye bağırması üzerine "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek hakaret etmiş, ardından dükkâna gelen genci ve babasını bıçakla tehdit etmişti. Olayın ardından fırın mühürlenirken Yaran gözaltına alınmıştı. Dün Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Kadir Yaran. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.