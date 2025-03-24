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Giriş Tarihi: 24.3.2025 16:07 Son Güncelleme: 24.3.2025 16:58

16 Yaşındaki Kızıltepeli genç yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Mustafa İldeniz, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
16 Yaşındaki Kızıltepeli genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy ile Bektaş kırsal Mahalleleri arasında 13 Mart tarihinde, Mustafa İldeniz'in içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilip, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan 16 yaşındaki Mustafa İldeniz, 10 günlük yaşam mücadelesini doktorların tüm çabasına rağmen kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mustafa İldeniz'in cenazesi Hocaköy kırsal Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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16 Yaşındaki Kızıltepeli genç yaşam mücadelesini kaybetti
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