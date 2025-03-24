16 Yaşındaki Kızıltepeli genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy ile Bektaş kırsal Mahalleleri arasında 13 Mart tarihinde, Mustafa İldeniz'in içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilip, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan 16 yaşındaki Mustafa İldeniz, 10 günlük yaşam mücadelesini doktorların tüm çabasına rağmen kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mustafa İldeniz'in cenazesi Hocaköy kırsal Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.