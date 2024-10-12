16 yaşındaki Sarp 500 lira yüzünden öldü

16 yaşındaki Sarp Sakal'ı hayattan kopartan korkunç olay Manisa'nın Akhisar ilçesi Morallar Mahallesi'ndeki Karaosmanoğlu Çiftliği'nde 13 Haziran 2024'te meydana geldi. Havuz bakım işiyle uğraşan Bülent Sakal, 16 yaşındaki oğlu İzmir Teknokent Koleji Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi oğlu Sarp ile beraber Selmin Karaosmanoğlu'na (79) ait çiftliğe pis atık su ve motor deposunda temizlik ve bakım yapmaya gitti. Çiftlikteki yüzme havuzunun suyu boşaltıldıktan sonra motor deposuna giren Sarp Sakal, elektrik akımına kapıldı. Talihsiz genç kurtarılamadı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda çiftlikte kaçak akım rölesi bulunmadığı belirlendi. Acılı baba Bülent Sakal, "Olay günü havuzun suyunu boşalttık. Sarp, ustayla birlikte makine dairesine girdi. Panonun üzerinde priz var. Oğlum priz ile temas edince elektrik çarptı. 500 liralık kaçak akım rölesi olsaydı oğlum şu an yaşıyor olacaktı. Bilirkişi raporunda da kaçak akım rölesi olmadığı için çiftlik sahibi asli kusurlu sayıldı" dedi.