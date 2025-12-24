Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbuş Sancaktepe'de emlakçıya kurşun yağdırdılar! Şüphelilerden biri 16 yaşında! O anları kamerada!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:39 Son Güncelleme: 24.12.2025 11:24

SON DAKİKA... İstanbul Sancaktepe’de bir emlakçıya haraç kurşunu atan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin 16 yaşında çocuk olduğu öğrenilirken, saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı...

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 10 Kasım günü sabah saatlerinde yaşanan olayda bir emlakçının iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken yapılan kontrollerde işyerinin camlarında 6 adet isabet olduğu görülmüş, olay yerinden 2 adet 9 mm kovan muhafaza altına alındı. Konu ile yapılan çalışmalar sonucu tespiti yapılan şüpheli şahısları 12 Aralık günü yakalamaya yönelik Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde operasyon yapıldı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerden 16 yaşındaki Y.Y. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs Çocuk Şube Müdürlüğünce tamamlanan tahkikatı akabinde 13 Aralık'ta sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan yabancı uyruklu M. A.Y.A. (31) İsimli firari şahıs Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli ifadesi akabinde savcı talimatına istinaden deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

