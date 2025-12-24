SON DAKİKA... İstanbuş Sancaktepe’de emlakçıya kurşun yağdırdılar! Şüphelilerden biri 16 yaşında! O anları kamerada!

Olayda yaralanan olmazken yapılan kontrollerde işyerinin camlarında 6 adet isabet olduğu görülmüş, olay yerinden 2 adet 9 mm kovan muhafaza altına alındı. Konu ile yapılan çalışmalar sonucu tespiti yapılan şüpheli şahısları 12 Aralık günü yakalamaya yönelik Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde operasyon yapıldı.

Sancaktepe'de 16 yaşındaki şüpheli iş yeri kurşunladı! Korku dolu anlar kamerada | Video